Milli judocuların sağlığı onlara emanet

Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklar kapsamında Kastamonu'da kampa girdi. Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar, Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sakatlanan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için canla başla çalışan Yıldız (25) ve Göçer (24), antrenmandan maç anına kadar sporcuların yanından ayrılmıyor. Maç ve antrenman anlarında sakatlanan, herhangi bir yeri incinen ve kasılma yaşayan sporcuların tedavisinde iki genç görev alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Hepimizin hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10'da 10 madalya alıp geri dönmek"

Masöz Gamze Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra spor sağlığı alanında kendini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır Türkiye Judo Federasyonunda görev yaptığını dile getiren Yıldız, "Sağlık ekibinden daha ziyade aile gibi olduk. Sporcuların sakatlıkları ile ilgileniyoruz ve müsabakalara hazırlıyoruz. Olimpiyatları kovalıyoruz. Sporcularımız olimpiyatlara hazırlanıyor. Bu süreçte sakatlanan sporcuyu en kısa sürede takıma geri döndürmek için çalışıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası maçlarda görev aldıklarını belirten Yıldız, "Bizim maçlarımız genelde uluslararası oluyor. Şu ana kadar 20 uluslararası müsabakada görev almışımdır. Akdeniz ve İslam oyunları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında bulunduk. Bu şampiyonalarda sporcularımız önemli madalyalar elde etti. Bu da bize gurur veriyor. Hepimizin hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10'da 10 madalya alıp geri dönmek." diye konuştu.

Zorlandıkları zamanlar olduğunu kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Çalıştığımız sürede çok zorlandığımız noktalar oluyor. Özellikle müsabakalarda finale giden sporcularımızın enerjisi doğal olarak bitiyor. Çünkü finale kadar 4-5 maç yapabiliyorlar. Bizim onları hem zihinsel hem bedensel olarak en üste çıkarmamız gerekiyor. Tabii ki bizi mutlu eden şey onların madalya alması oluyor. Sporcular madalya kazandığında biz de onlar kadar mutlu oluyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Sporcularımız madalya aldığında biz de çok onore oluyoruz"

Fizyoterapist Meliha Göçer ise Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü mezunu olduğunu söyledi.

Diğer takımlarda da görev aldıklarına işaret eden Göçer, "Şu anda görme engelliler takımında görevliyiz. Birçok insan sporcuları görüyor ama arka planda kondisyoner, masör ve fizyoterapistler görev alıyor. Hep birlikte kombine şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaları hakkında bilgi veren Göçer, şunları kaydetti:

"Biz tedavilerimizi antrenman öncesi, antrenman sırasında ve sonrasında yapıyoruz. Gerektiğinde egzersizini yaptırıyoruz. Elektro terapi kısmıyla ilgileniyoruz. En büyük hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda sakatlıksız bir şekilde sporcularımızı müsabakaya çıkarabilmek. Sporcularımız madalya aldığında biz de çok onore oluyoruz. Hele ki bu sporcularımızın görme engeli olduğu için ayrı mutlu oluyoruz. Çünkü görmedikleri için şartları diğer sporculara göre daha zor."

Teknik Direktör Haldun Efemgil de sağlık ekibinin, en büyük destekçileri olduğunu ifade ederek, "Paralimpik yeni dönemde federasyonumuza bağlandı. Sağlık ekibimizdeki arkadaşlar federasyonumuzda yıllardan beri bize destek veriyor. Sporcularımızı yakından tanıyorlar. Zaten bu yaptığımız işin bir parçası, onlarsız olmaz." diye konuştu.