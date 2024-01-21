Sağanak Yağışlı 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 21.01.2024 16:06

Eczacıbaşı Dynavit Boskovic ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, dokuz yıldır turuncu-lacivertli formayı giyen takım kaptanlarından Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi.

Eczacıbaşı Dynavit Boskovic ile sözleşme yeniledi
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Dynavit, dünyanın en önemli voleybol yıldızları arasında yer alan ve dokuz sezondur turuncu beyazlı formayı giyen Tijana Boskovic'le devam ediyor. 2015 yılında kadroya dahil olan Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Boskovic, takımıyla ve bireysel birçok başarıya imza atmıştı.

2023 yılında Eczacıbaşı Dynavit formasıyla FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu yaşayan ve kulübün bir sembolü hakine gelen kaptan Tijana Boskovic, turuncu beyazlı formanın başarıları için ter dökmeye devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Tijana Boskovic, yapılan anlaşmayla gelecek sezon da Eczacıbaşı Dynavit forması giyecek.

ETİKETLER
Voleybol Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Attila Szalai Freiburg'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:10
Dışişleri Bakanı Fidan Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü
16:03
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
16:00
İsrail, Gazze'nin payı dışındaki vergi gelirlerini Filistin yönetimine aktaracak
15:37
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
15:49
Endonezya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini açıkladı
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
Alper Gezeravcı için boğaz köprüsüne Türk bayrağı asıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ