Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisine 11'de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muric, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor'a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh'i sahaya sürdü.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu.

Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh'e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.

Sayyadmanesh ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi.

Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki Sayyadmanesh, Vedat Muric'in kart cezası, Mevlüt Erdinç'in ise sakatlığı nedeniyle 11'de şans buldu.

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Gustavo riske edilmedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi.

Tecrübeli oyuncu, geçen hafta derbide Beşiktaş'a karşı forma giyememişti.

Hafif sakatlığını atlatan ve son idmanlarda bireysel çalışmalara başlayan Gustavo, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.

Harun ikinci kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu.

Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan Harun, son olarak 26. haftadaki Konya deplasmanında 11'de oynamıştı.

Söz konusu karşılaşmada kaleci Altay, sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü.

Yedekte altyapıdan 5 isim

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu.

Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.