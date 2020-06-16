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Ali Koç-Zeljko Obradovic görüşmesinden sonuç çıkmadı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Beko'nun Srıp başantrenörü Zeljko Obradovic'in, Gherardini ve Ali Koç ile ilk görüşmesi sona erdi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a gemişti.
Dün, Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya gelen tecrübeli koç bugün de Başkan Ali Koç ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Görüşmede herhangi bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yarın taraflar arasında bir görüşme daha olacak.
Etiketler: Fenerbahçe Beko başantrenör Zeljko ObradovicSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:19
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