Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a gemişti.

Dün, Semih Özsoy ve Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya gelen tecrübeli koç bugün de Başkan Ali Koç ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede herhangi bir anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yarın taraflar arasında bir görüşme daha olacak.