Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de üçlü zirve
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, İstanbul'a gelen Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile bir araya geldi.
Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.
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