Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.