Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 16 Haziran Salı günü Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.