Organizasyonun teknik danışmanı Semih Sayır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde yarışmaların bir bölümünün iptal edildiğini, Kayseri'deki yarışmanın birçok kurumun çabasıyla düzenlendiğini söyledi.

Salgın sürecinde özel önlemler alındığını, maske ve mesafeye dikkat edildiğini belirten Sayır, yarışmanın sporun normalleşmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Sayır, İran ve Rusya'dan gelen yabancı sporcularla 80 kişinin şampiyonaya katıldığını, başarılı olan Türk sporcuların milli takım kadrosunu oluşturacağını kaydetti.

Şampiyonanın 29 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Sayır, dereceye giderlerin ödüllendirileceğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın ise federasyondan 15 kişinin yarışmada görev alacağını vurgulayarak, Talas Belediyesine yarışmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.