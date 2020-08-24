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Leicester City Nampalys Mendy'nin sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fransız futbolcu Nampalys Mendy'nin sözleşmesini yeniledi.
Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu.
Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Leicester City Nampalys MendySon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:21
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