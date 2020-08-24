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Samsunspor Edwin Gyasi'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak CSKA Sofya forması giyen Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın katıldığı imza töreninde, Gyasi'nin 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Edwin Gyasi'nin beş kez Gana A Milli Takımı formasını giydiği aktarılan açıklamada, "Oyuncumuzun camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.
August 24, 2020
Etiketler: Yılport Samsunspor Edwin Gyasi transferSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:57
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