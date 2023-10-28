Alanyaspor'un rakibi Sivasspor

Alanya Kırbıyık Holding Stadyum'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

10'ar puanı bulunan iki takım da ligin bu bölümünde beklentileri karşılayamadı.

Sivasspor geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olurken Alanya ekibi ise Trabzon deplasmanından aynı skorla yenik döndü.

Sivasspor'da Modou Barrow maçı kadrosundan çıkarıldı

EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Sporcunun tedavisine başlandı.

"Hafta içi gerçekleşen antrenmanda sağ omuzundan sakatlanan Modou Barrow'un bugünkü kontrollerinde omuzunda bağ yırtığı tespit edilmiş, Alanyaspor maç kadrosuna alınmamıştır."

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