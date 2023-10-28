Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 28.10.2023 16:00

Alanyaspor'un rakibi Sivasspor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor'un rakibi Sivasspor
[Fotograf: AA]

Alanya Kırbıyık Holding Stadyum'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

10'ar puanı bulunan iki takım da ligin bu bölümünde beklentileri karşılayamadı.

Sivasspor geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olurken Alanya ekibi ise Trabzon deplasmanından aynı skorla yenik döndü.

Sivasspor'da Modou Barrow maçı kadrosundan çıkarıldı

EMS Yapı Sivasspor'da Modou Barrow, Corendon Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Sporcunun tedavisine başlandı.

"Hafta içi gerçekleşen antrenmanda sağ omuzundan sakatlanan Modou Barrow'un bugünkü kontrollerinde omuzunda bağ yırtığı tespit edilmiş, Alanyaspor maç kadrosuna alınmamıştır."

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Alanyaspor'un rakibi Sivasspor

ETİKETLER
Alanyaspor Sivasspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Teniste WTA Finalleri ve Paris Masters heyecanı başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Kızılhaç: Gazze'deki Filistin Kızılayı ekiplerimizin güvenliğinden endişeliyiz
16:29
Kılıçdaroğlu: Bugün, tüm mazlumların makus talihini değiştiren bir gün
16:26
Akşener: Cumhuriyeti bir siyasi parti kurmamıştır
16:32
Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 7 kişiyi yakaladı
16:29
DSÖ: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması endişe verici
16:31
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Yeni yüzyılda ilkleri başaracağız
İstanbul'da yüz binlerce kişi Büyük Filistin Mitinginde
İstanbul'da yüz binlerce kişi Büyük Filistin Mitinginde
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ