Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Alanyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Alanyaspor Fenerbahçe Süper Lig
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