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Alanyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı duyuruldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu.
Etiketler: süper lig Aytemiz Alanyaspor koronavirüs testiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 20:46
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