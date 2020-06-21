Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, daha önce de üç kez Covid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını duyurmuştu.