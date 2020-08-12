Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Alanyaspor'a koronavirüs şoku
Aytemiz Alanyaspor'da Manolis Siopis, dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Siopis koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
26 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Asemptomatik olarak evde karantinadayım. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim" dedi.
Siopis, hamile eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti.
Etiketler: Manolis Siopis koronavirüs test Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:26
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