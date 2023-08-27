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Spor
TRT SPOR 27.08.2023 21:45

Alanyaspor Hatayspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.

Alanyaspor Hatayspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.45'te başlayan Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İlk hafta RAMS Başakşehir'i 2-0 ile geçen Corendon Alanyaspor ikinci haftada Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı.

İlk 2 haftaya 4 puanla başlayan Akdeniz ekibi seyircisi önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

Deprem felaketi nedeniyle sezona zor şartlar altında başlayan Atakaş Hatayspor, ilk hafta Pendikspor'u 5-1 yenerek lige moralli başlamıştı.

İkinci haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Hatay temsilcisi, 4 puan topladı.

Süper Lig tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen iki takım 7. kez kozlarını paylaşıyor.

Corendon Alanyaspor bu maçlarda 3 galibiyet alırken Atakaş Hatayspor 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Taraflar 1 kez de berabere kalmıştı.

Alanyaspor Hatayspor'u konuk ediyor

İlk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Tayfur Bingöl, Furkan, Aliti, Coelho, Novais, Janvier, Augusto, Yusuf, Efecan, Eduardo

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Engin Can, Aburjania, Görkem, Hodzic, Strandberg, Bashiru, Bertuğ

Stat:  Alanya Oba Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık.

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