Alanyaspor Hatayspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.45'te başlayan Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

İlk hafta RAMS Başakşehir'i 2-0 ile geçen Corendon Alanyaspor ikinci haftada Çaykur Rizespor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı.

İlk 2 haftaya 4 puanla başlayan Akdeniz ekibi seyircisi önünde ikinci galibiyetini almak istiyor.

Deprem felaketi nedeniyle sezona zor şartlar altında başlayan Atakaş Hatayspor, ilk hafta Pendikspor'u 5-1 yenerek lige moralli başlamıştı.

İkinci haftada ise Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Hatay temsilcisi, 4 puan topladı.

Süper Lig tarihinde 6 kez karşı karşıya gelen iki takım 7. kez kozlarını paylaşıyor.

Corendon Alanyaspor bu maçlarda 3 galibiyet alırken Atakaş Hatayspor 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Taraflar 1 kez de berabere kalmıştı.

İlk 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Tayfur Bingöl, Furkan, Aliti, Coelho, Novais, Janvier, Augusto, Yusuf, Efecan, Eduardo

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Engin Can, Aburjania, Görkem, Hodzic, Strandberg, Bashiru, Bertuğ

Stat: Alanya Oba Stadyumu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık.