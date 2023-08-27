Alanya'da gol sesi çıkmadı

Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Karşılamada Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor karşılaşma 0-0 golsüz tamamlandı. Bu sonuçla taraflar 3. hafta sonunda puanlarını 5'e yükseltmiş oldu.

Süper Lig tarihinde taraflar 7. kez kozlarını paylaştı.

Alanyaspor bu maçlarda 3 galibiyet alırken Hatayspor 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Taraflar son karşılaşmasında 2. kez berabere kalmış oldu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen ortayı Hatayspor'dan Burak Bekaroğlu uzaklaştırma istedi ancak top Eduardo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novias'in sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

33. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında Burak Bekaroğlu'dan topu çalan Alanyaspor'dan Eduardo'nun şutunda top direkten geri döndü. Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

68. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca, ceza sahasına ortaladı. rakip alanda topa iyi yükselen Anderson Silva'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Özdemir, sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Erce Kardeşler güçlükle kornere çeldi.

90+1. dakikada Alanyaspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec, ceza sahası arka direğe gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı, müsabaka 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Tayfur Bingöl (Dk. 53 Anderson Silva), Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard Coelho, Janvier (Dk. 89 Umut Güneş), Efecan Karaca, Novais, Augusto, Eduardo (Dk. 84 Balkovec)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Engin Aksoy, Görkem Sağlam (Dk. 75 Didier Lamkel), Aburjania (Dk. 81 Musa Çağıran), Strandberg (Dk. 59 Fernandes), Hodzic (Dk. 59 Rayane Aabid), Dele-Bashiru, Bertuğ Yıldırım (Dk. 81 Onur Arı)

Sarı kartlar: Dk. 37 Bertuğ Yıldırım, Dk. 76 Aburjania, Dk. 90+8 Fernandes (Atakaş Hatayspor), Dk. 74 Yusuf Özdemir, Dk. 90+6 Efecan Karaca, Dk. 90+6 Balkovec, Dk. 90+8 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor)