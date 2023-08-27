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Spor
AA 27.08.2023 18:52

Milli pentatlet İlke Özyüksel Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Milli sporcu İlke Özyüksel, İngiltere'de düzenlenen 2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nı 7. sırada bitirdi.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Dünya Şampiyonası'nda 7. oldu

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Bath kentindeki şampiyonada bugün kadınlar finali yapıldı.

18 sporcunun yarıştığı finalde İtalyan sporcu Elena Micheli, 1429 puanla şampiyonluğa ulaştı. Bir diğer İtalyan pentatlet Alice Sotero 1420 puanla ikinci, İngiliz Kerenza Bryson ise 1419 puanla üçüncü oldu.

Alice Sotero ve Kerenza Bryson, elde ettikleri derecelerle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Elena Micheli, Paris 2024 kotasını Ankara'da yapılan Dünya Kupası finalinde elde etmişti.

Milli sporcu 7. sırada tamamladı

Milli sporcu İlke Özyüksel ise finalde binicilik, eskrim, yüzme, koşu-atış etaplarını toplam 1400 puanla 7. sırada tamamladı.

2023 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, yarın yapılacak karışık bayrak yarışının ardından son bulacak.

Bayrak yarışında İlke Özyüksel ve Buğra Ünal ikilisi Türkiye'yi temsil edecek.


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