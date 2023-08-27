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Spor
TRT SPOR/AA 27.08.2023 21:15

Kayserispor haftayı 3 puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Kayserispor haftayı 3 puanla kapattı
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek'in yönetti.

Kayseri ekibi, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mondihome Kayserispor, haftayı 3 puanla kapatarak ligdeki ilk galibiyeti almış oldu. Sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 5'e yükseltti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

Gol 17. dakikada sol taraftan cezasına giren Thiam'ın ceza yayı civarına çıkardığı pasa hareketlenen Uzodimma, topu kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Gol 21.dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana'nın ortasına hareketlenen Mouandilmadji'nin altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

33. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kaleci Bilal Bayazit topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kaleciden gelen topu iyi takip eden Taylan Antalyalı'nın şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

Gol 38. dakikada Karimi'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasta Uzodimma topu kafasıyla penaltı noktasına Gökhan Sazdağı'nın olduğu bölgeye indirdi. Sazdağı'ndan önce topa müdahale eden kaleci Okan Kocuk'dan seken topu iyi takip eden Thiam, uygun pozisyonda fileleri havalandırdı: 2-1

Maçın ilk yarısı Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

55. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada Kayserispor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak kale direğinin dibinden topu kontrol etti.

65. dakikada sol kanattan Cardoso'nun penaltı noktası çıkardığı ortaya hareketlenen Karimi'nin kafa vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla uzaklaştırdı.

75. dakikada Laura'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Fofana kaleciye karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

81. dakikada sağ kanatta topla buluşan Schindle'nin ortasında altıpas içerisine koşu yapan Laura uygun pozisyonda kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma (Dk. 87 Mane), Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah (Dk. 90+2 Baran Ali Gezek), Ramazan Civelek (Dk. 84 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 84 Kemen), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı ​​​​​​​(Dk. 90+2 Talha Sarıadslan)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Satka), Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Benasser), Ntcham (Dk. 88 Gomes), Bola (Dk. 61 Soner Aydoğdu) , Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji (Dk. 62 Laura)

Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay.

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