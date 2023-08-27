Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.08.2023 17:24

Bakan Bak milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu kutladı.

Bakan Bak milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, U23 Avrupa Kürek Şampiyonası’nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu için tebrik mesajı yayımladı.

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'dan tarihi başarı
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'dan tarihi başarı

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Almanya'da düzenlenen U23 Avrupa Kürek Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Cevdet Ege Mutlu, altın madalya kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı.

Elde ettiği sonuçla tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz, U23 erkek tek çiftede Avrupa Şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçimiz oldu. Kendisini canı gönülden kutluyor, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

ETİKETLER
Osman Aşkın Bak Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'dan tarihi başarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
17:48
Kocaeli'de bariyere saplanan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı
17:46
KDK'nın girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
17:44
Havaya ateş açılan düğünde 12 yaşındaki çocuk yaralandı
17:37
İzmir'de marketi pompalı tüfekle soyan 2 şüpheli yakalandı
17:34
Ordu'da yangın çıkan ev küle döndü
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ