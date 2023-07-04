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Spor
AA 04.07.2023 20:01

Alanyaspor 3 yerli oyuncuyu kadrosuna kattı

Corendon Alanyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran, Hollanda'dan forvet Onur Hüseyin Demir ve orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıgül'ü renklerine bağladı.

Alanyaspor 3 yerli oyuncuyu kadrosuna kattı
[Fotograf: AA]

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan 33 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık, Hollanda'nın ADO Den Haag takımının altyapısından 20 yaşındaki forvet Onur Hüseyin Demir ve yine Hollanda temsilcisi Feyenoord'un altyapısından 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Emin Sarıgül ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini, bugün 3 oyuncuyu daha kadrolarına kattıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kariyeri ve kişiliğinin belli olduğunu dile getirdi.

"Takımımıza çok şey katacağına ve faydalı olacağına inanıyorum. Kendisini de yakinen tanıyorum. Başarılı bir kaleci. Son takımı Kasımpaşa'da da başarılıydı. Bundan sonra da Alanya'mıza faydalı olacaktır. Kendisine inanıyoruz."

Çavuşoğlu, transferde genç oyunculara da önem verdiklerini anlatarak Hollanda'dan iki genç Türk oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, Onur ve Muhammed'in kendilerini geliştirerek iyi yerlere geleceklerine inandığını ifade etti.

"Hedefleri olan genç oyuncularımız, Alanyaspor'da oynamanın fırsatını değerlendirecek. O yüzden buraya geldiler."

Futbolcuların görüşleri

Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Alanyaspor'da olduğu için mutluluk duyduğunu aktardı.

"İlk andan itibaren bir aile ortamında, yıllardır buradaymışım gibi hissettirdiler. Ben de başarılı olacağımıza, hep birlikte Alanyaspor'un en iyi yerde olması için gereken mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Benim için güzel bir adım oldu."

Genç oyunculardan Muhammed Emin Sarıgül ise Alanyaspor'a transfer olma şansına sahip olmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

"Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Her iki taraf için hayırlı olsun. Çalışarak kendimi geliştirmek ve kendimi göstermek istiyorum."

Forvet Onur Hüseyin Demir de Alanyaspor'a transferinde emeği geçenlere teşekkür etti. Her iki taraf için en iyisinin olmasını temenni etti.

"Başarılı olmak ve Alanyaspor'a katkı sağlamak istiyorum."

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