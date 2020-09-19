Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısısnı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Bareiro'nun 45+5. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paraguaylı forvet, skoru 2-0 getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 2'de 2 yapan Antalya temsilcisi puanını 6'ya çıkardı. Hes Kablo Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor taraftarı sahaya pazartesi akşamı hayatını kaybeden ve Türkiye genelinde ‘Maskeli Şebnem’ olarak bilinen Şebnem Köseoğlu için ‘Huzur içinde uyu Şebnem’ yazılı pankart astı.

Alanyaspor ilk hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Kayserispor ise evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek sezonu galibiyetle açmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ve Bareiro rakip ceza sahasında paslaştı. Efecan Karaca'nın kendisine gelen topa bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.

21. dakikada Alanyaspor'da sol kanttan Moubandje'nin ceza sahasına ortaladığı topu Bareiro şık bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kayserispor kalecisi Lung, soluna giden topa güçlükle çıkardı.

30. dakikada konuk ekibin Hasan Hüseyin Acar'la sağdan kullandığı serbest vuruşta, rakip oyuncular arasında iyi yükselen Lopes, topu filelerle buluşturdu. VAR kontrolü sonrası gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

45+5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Juanfran'ın şutunda kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonu takip eden Bareiro, arka direkte kaleciden önce dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Alanyaspor ikinci gole çok yaklaştı. Efecan Karaca'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bareiro'nun vuruşunda, Lung topu uzanarak çıkardı.

59. dakikadaki Alanyaspor atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan'ın pası sonrası Bareiro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lunk meşin yuvarlağı kontrol etti.

77. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip oyuncudan topu kapan Efecan Karaca'nın şutunda top kaleciden sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Bareiro, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 79 Efkan Bekiroğlu), Davidson (Dk. 87 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 79 Babacar)

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı, Ackah (Dk. 46 Lennon), Uzodimma (Dk. 63 İlhan Depe), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 87 Emre Demir), Muğdat Çelik (Dk. 63 İlhan Parlak), Kanga

Goller: Dk. 45+5 ve 77 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 65 Attamah, Dk. 89 Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 75 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)