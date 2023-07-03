Alanyaspor 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren ve takımımızdan ayrılan futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/P0lIyUuXXP — Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) July 3, 2023