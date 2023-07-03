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Spor
AA 03.07.2023 14:25

Alanyaspor 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren 12 futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Alanyaspor 12 oyuncuyla yollarını ayırdı

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Runarsson, Rassoul, Feddal, Ahmet Gülay, Pereira, Doumbia, Candeias, Eduardo, Cavaleiro, Erencan Yardımcı, Koulouris ve Ahmed Hassan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


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