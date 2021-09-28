Beşiktaş, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Ajax ile karşılaştı. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetti.

12 oyuncusundan yoksun olarak Hollanda'ya giden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yenilgisini aldı.

Siyah beyazlılar bu sonucun ardından C grubundaki ikinci haftayı da puansız kapattı.

Ajax öne geçti. 17. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Dusan Tadic çalımlarla ceza sahası içine girdi ve kale önünde bulunan Steven Berghuis'e pasını verdi. Steven Berghuis düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Haller farkı 2'ye çıkardı. 43. dakikada sağ kanatta gelişen hücumda Steven Berghuis, ön direğe koşu yapan Sebastien Haller'e ortaladı. Sebastien Haller direğin dibinden topu filelerle buluşturdu. 2-0

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olmuştu. Ajax ise deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenilmişti.

Beşiktaş, grubun üçüncü maçında ise 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Sporting Lizbon'u ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş'ta 12 eksik

Siyah beyazlılar, zorlu mücadelede 12 önemli oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları devam eden Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, N'Koudou, Necip, Alex Teixeira ve Larin, Ajax'a karşı görev yapamadı.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Montero da sahadaki yerini alamadı. Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın da bu maçta forma giyemedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Kenan'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutu direkten döndü.

13. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Berghuis, uzak direğe doğru yerden bir vuruş yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

GOL - 17. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Tadic'in pasıyla topla buluşan Berghuis, sol çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tadic, önünü açıp şutunu çekmek istedi. Serdar kritik bir hamle yaparak topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AP]

26. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Mazraoui'nin son anda içeriye çevirdiği topa Alvarez kafayı vurdu. Kaleci Ersin soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında Haller topa dokundu. Ersin gole izin vermedi.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortada Umut'tan seken top Haller'de kaldı. Haller'in yerden arka direğe çıkarttığı topa Tadic dokundu. Top yandan auta gitti.

GOL - 43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan ortasında Haller ön direkte topa dokundu ve topu filelere gönderdi. 2-0

İlk yarı Ajax'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında yakın mesafeden Haller kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi.

KENAN ATTI HAKEM İPTAL ETTİ - 62. dakikada Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret etti.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında Haller kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

85. dakikada David Neres'in ceza sahası yayı içinden çektiği sert şutta Ersin topu çeldi.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Ajax 2-0 kazandı.

Stat: Johan Cruyff (Amsterdam) Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Remko Pasveer, Jurrien Timber, Edson Alvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Steven Berghuis (Dk. 72 Davy Klaassen), Antony (Dk. 71 David Neres), Sebastien Haller.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar), Josef de Souza, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman.

Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 75 Can Bozdogan, Dk. 90+3 Batshuayi (Beşiktaş)