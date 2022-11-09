Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya destek
[Fotograf: AA]
Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yapılan eleştiriler hakkında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapmış bir hocanın tartışılmasını, hiçbir şekilde doğru bulmuyorum" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Sezona arzu ettiğimiz gibi başlayamadık. Play-off'u kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca sporcularımız psikolojik olarak düşüş yaşadı." dedi.
"Teknik direktörün tartışılmasını doğru bulmuyorum"
Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya da dikkati çeken Ağaoğlu, "25 Aralık'tan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak." diye konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörleri Abdullah Avcı hakkında ise Ağaoğlu, "Takımı uzun bir aradan sonra şampiyon yapmış bir teknik direktörün tartışılmasını doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Trabzonspor
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