Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı konuşmada, "Sezona arzu ettiğimiz gibi başlayamadık. Play-off'u kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca sporcularımız psikolojik olarak düşüş yaşadı." dedi.

"Teknik direktörün tartışılmasını doğru bulmuyorum"

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya da dikkati çeken Ağaoğlu, "25 Aralık'tan sonra lig yeniden başlayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak." diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörleri Abdullah Avcı hakkında ise Ağaoğlu, "Takımı uzun bir aradan sonra şampiyon yapmış bir teknik direktörün tartışılmasını doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.