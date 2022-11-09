Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda, P1 erkekler 10 metre havalı tabanca SH1 disiplininde milli takım üçüncü oldu.

Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl ve Murat Oğuz, topladıkları 1674 puanla takım halinde dünya üçüncülüğünü elde etti. Şampiyona 17 Kasım'da sona erecek.