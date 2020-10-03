Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Semedo Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Djaniny Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık." diye konuştu.

"Stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek"

Ağaoğlu, transferi gündemde olan Vitor Hugo ile ilgili de konuştu.

"Stoper transferi doğrudur. 36 saat içinde sonuçlanacağını söylemiştim. Önümüzde 24 saatlik süreç var. 24 saat içinde stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen oyuncu hakkında konuşmuyorum. Onun bedelini ağır ödüyoruz. İsim zikretmek doğru olmaz. Türkiye'ye gelince hep beraber kimin geldiğini göreceğiz. Bir transfer daha olabilir ama Brezilya'da transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 kırmızı kart görüyorsa ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin fazla bir anlam ifade etmiyor."

"Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır"

Ağaoğlu, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile görüşmeye devam ettiğini kaydetti.

"Sörloth'la Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra konuştum, sen İstanbul'u seversin dedim. O da 'İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu' dedi. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. En büyük temennim daha ileri gitmesi. O yeteneği, o kapasitesi ve profesyonelliği olan bir futbolcu. Sörloth, Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın son yıllarda çıkış yapan kulüplerinden birine gönderdiğimiz bir oyuncu. Bugün Leipzig, Tottenham, Cyrstal Palace başkanlarının defalarca kulübümüzü aramaları ve Sörloth'un yapmış olduğu gelişimin ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük takımları, ligleri tarafından takip edilmesi Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Bunu bile farklı şekilde yorumlayıp eleştiri konusu yapmak isteyenler var. Trabzonspor kulübü doğru yoldadır, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 185 milyon avroluk bir borcunu 90-95 milyon avro seviyelerine indirmiştir. Takım iki senedir zirve mücadelesi veriyor ve vermeye devam edecektir."

"Trabzonspor ne kendisine yapılan fedakarlığı unutur ne de ihaneti unutur"

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün yaşadığı sıkıntılara içeriden de prim verme çabasında olanlar bulunduğunu kaydetti.

"Dışarıda yaşamış olduğumuz sıkıntılara içeriden prim vermek çabasında olan insanlar, takımın almış olduğu başarısız sonuçlar üzerinden yönetime ve takıma hatta oyunculara karşı farklı tutum içinde olanlar şunu bilsin ki, her şeyin farkındayız ve en az onlar kadar zekiyiz. Kimlerle işbirliği yaptıklarını sağlıklı olarak düşünüp analizini yapsınlar. Trabzonspor haksızlıklara karşı verilen mücadelenin sembolü olmuş takımdır. Aynı şekilde mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kurt puslu havayı sever diye bir söz vardır. Puslu hava kurtların havasıdır ama bu havayı özellikle puslandırdıktan sonra kendine nimet arayan çakallar boşuna heveslenmesinler. Trabzonspor ne kendisine yapılan fedakarlığı unutur ne de ihaneti unutur."