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Beşiktaş Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş 4 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Sezonun ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip rakibine 89-73 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko ise ilk maçında OGM Ormanspor'u 105-72 yendi.
Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe Beko basketbolSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 18:30
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