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Eljif Elmas koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Makedon futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Takımın geri kalanına yapılan testlerde ise pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
Napoli'nin geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, bu sezon Serie A'da 2 maçta forma giyip 1 gol attı.
Etiketler: İtalya serie a eljif elmas koronavirüsSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 18:26
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