Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyon Belediyespor'da 7 koronavirüs vakası
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Açıklama, kulübün sosyal medya hesabından yapıldı:
"HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen COVID-19 PCR testleri sonrasında 7 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır."
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Medya
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