Açıklama, kulübün sosyal medya hesabından yapıldı:

"HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen COVID-19 PCR testleri sonrasında 7 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır."