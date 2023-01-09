Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı, Türkiye Hava Sporlar Federasyonunun 2023 yılı hedeflerini anlattı.

Kalaycı, hava sporlarının eğitim verilerek çocukluktan yapılmaya başlaması gerektiğini söyledi. Kalaycı, Türkiye Okul Sporları Federasyonuyla da beraber, paydaş olarak faaliyetler yapmak istediklerini belirtti.

"Doğrudan hedef kitleye ulaşmak istiyoruz. Amacımız sosyal medyanın kötü alışkanlıklarının önüne geçerek, çocuklarımıza ve gençlerimize adrenalin aşılamak. Kendilerini bulabilecekleri, heyecanlarını aktarabilecekleri bir mecra yakalayacaklar. Bu da hava sporları olacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz, hava sporlarında buldukları adrenalin ve coşkuyla başka mecralarda kötü yollara tevessül etmeyecek ayrıca bu tarafta da bir başarıya ulaşacak. Biz yetişkinlerimizin katılımdan memnunuz, çocuklarımıza ve gençlerimize hava sporlarını aşılamak için birçok faaliyet içindeyiz."

Kalaycı, federasyon olarak 104 kulüp, 158 antrenör ve 2 bin 565 sporcularının olduğuna işaret etti.

"Her geçen gün camiamız genişliyor. Havacılık talep görüyor. Biz de antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve federasyonumuzla alanı desteklemeye çalışıyoruz. Bu sene Kazakistan'da yapılan Hedef Yarışması'nda kadınlarımız gençlerde birinci ve ikinci takımda da üçüncü oldular. Bu da federasyon olarak milli takımı desteklediğimizin bir göstergesi hem de milli sporcularımızın başarısının bir nişanesidir."

"Dünya Hava Oyunları Türkiye'de yapmak gibi bir hedefimiz var"

Kalaycı, havacılığın neredeyse her sektörde kullanıldığını vurguladı.

"Biz bu sene ROKETSAN'ın destekleriyle Ankara'nın Kalecik ilçesinde hem paraşüt hem de şerit roket yarışması yaptık. Önümüzdeki yılda gerek savunma sanayinin havacılık alanında faaliyet gösteren ilgili kurumları gerek sivil havacılıkta yolcu taşımacılığıyla uğraşan havacılarla da görüşme halindeyiz. Sporumuzun ve federasyonumuzun gelişmesi adına sportif anlamda onlarla da önümüzdeki yıllarda birçok faaliyet yapacağız."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı,]

Kalaycı, hava sporları ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

"100. yıla bir yıldız da bir takmak istiyoruz. Dünya Hava Oyunları'nı Türkiye'de yapmak gibi bir hedefimiz var. Bununla ilgili Nevşehir'de temmuz ayı içerisinde balon yarışması yapacağız. Yamaç paraşütü ve model uçak tarafında da Türkiye içerisinde yine farklı bölgelerde farklı illerimizde yarışmalarımız olacak ve uluslararası katılıma açacağız. Bu vesileyle hem Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını farklı yarışmalarla kutlamış olacağız hem de doğal güzelliklerimizi yabancılara tanıtmayı planlıyoruz. Ayrıca federasyon tarihimizde ilk defa yapacağımız bir uygulama var. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı sporcuların lisanslamaları ve bu anlamdaki belgelendirmelerini federasyonumuz yapılacak. Camiamız dört gözle bu haberi bekliyordu. 2023 yılında yamaç paraşütüne ait hem tandem tarafında hem de sporcu lisansları tarafında federasyonumuz belge üretmeye başlayacak. Ben bunun da müjdesini vermek istiyorum. Bugüne kadar ki desteklerinden ötürü Türk Hava Kurumuna teşekkür ediyorum."

"Geleceğimiz gördüğümüz gençlerimiz bu adrenalini model uçak yaparak yaşamaya başlayacak"

Kalaycı, havacılık sporlarıyla ilgilenen insanların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

"Birçok ilde kulüplerimiz var. Bu dalda sporları yapmak isteyen vatandaşlarımız, bu kulüplerimiz aracılığıyla ilk önce teorik daha sonra yer eğitimlerini alacak. Eğitimlerin ardından antrenörlerimizin eşliğinde uçmaya başlayacaklar. Disiplinli olursa yaklaşık 3 haftalık bir süreçten bahsediyorum. Kulüplerimiz vesilesiyle öğrencilerimiz, spor ve havacılık gönülleri bu eğitimleri alarak uçacaklar."

Kalaycı, insanların havacılığa ve hava sporlarına ilk önce model uçakla başladığına işaret etti.

"5-6 yaşındaki bir çocuğa model uçak yaptırırsanız, gelecekte ya pilot oluyor ya hava mühendisi ya uzay mühendisi ya da havacılık gönüllüsü oluyor. Model uçakta bir kurul üyemiz var. Türkiye onu çok iyi tanıyor, şarkıcı Fuat Güner. Mahzar-Fuat-Özkan'ın (MFÖ) Fuat'ı. Fuat ağabey bir kaza geçiriyor ve üç ay yatağa bağlı kalıyor. Canı sıkıldığı için de model uçak yapmaya başlıyor ve havacılığa model uçakla adım atıyor. Geleceğimiz gördüğümüz gençlerimiz bu adrenalini model uçak yaparak yaşamaya başlayacak. Daha sonra kendilerine bir rota belirleyerek hangi alanda havacılık yapmak istiyorlarsa oraya doğru yönelecekler."

Kalaycı, federasyona bağlı 16 alt branşta birçok faaliyet yaptıklarını anlattı.

"Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana aslında geçirmiş olduğu en dolu yıl yaşadı diyebilirim. Gerek milli takımlarımız yurt dışında gerekse yurt içindeki kulüplerimiz çok güzel bir sezon geçirdi."

Mehmet Akif Kalaycı, Türkiye Hava Sporları Federasyonunun geçen yıl rutinin dışında yaptığı üç büyük organizasyonun olduğunu vurguladı.

"Türkiye hava Sporları Federasyonu, 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de düzenlenen TEKNOFEST'te kendi standını açtı. Çocuklarımız ve katılımcılara kendi branşlarımız ile hava sporlarını tanıttık. Gelenlere verdiğimiz minik model uçaklarla da havacılığa teşvik ettik. Bu federasyon olarak bizim tarihimizde bir ilkti. Nasipse bu yıl Ankara, İstanbul ve İzmir'de TEKNOFEST'ler yapılacak. Yine federasyonumuz standıyla orada olacak."