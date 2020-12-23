Karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda 3 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele ederek kural ihlali yaptı.

İlk 11'inde 5 yabancı futbolcuya yer veren Menemenspor'da, 76. dakikadaki ilk oyuncu değişikliğinde Şeref Özcan'ın yerine Rasheed oyuna dahil oldu.

Ege temsilcisi, 79. dakikadaki oyuncu değişikliğine kadar sahada 6 yabancı oyuncuyla mücadele verdi.

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre takımlar, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu müsabaka isim listesinde bulundurulabilir.

Söz konusu kuralın ihlali durumunda ihlali yapan takım, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılır.

"Özür diliyorum. 6'ncı yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık"

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, yaptıkları teknik hatadan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6'ncı yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık"

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Cemal Alpay, Ali Tuna

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz (Dk. 46 Furkan Şeker), Donkor, Canberk Dilaver, Hakan Çinemre, Serhat Tunç (Dk. 46 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 87 Ozan Papaker), Eren Keleş (Dk. 76 Ömer Çiçek), Roni (Dk. 46 Rayan), Ergin Keleş

Menemenspor: Selmani, Domgjoni, Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Şeref Özcan (Dk. 76 Rasheed), Alhassan, Yusuf Talum, Taşkın Çalış, Tidjani (Dk. 79 Murat Elkatmış), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 87 Burak Albayrak)

Goller: Dk. 7 Şeref Özcan, Dk. 45+2 Tayfun Aydoğan, Dk. 83 Kamara (Menemenspor), Dk. 80 Ömer Çiçek, Dk. 90+3 Ergin Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Evren Korkmaz, Dk. 49 Hakan Çinemre, Dk. 62 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 70 Alhassan, Dk. 90+3 Selmani (Menemenspor)