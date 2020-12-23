Beşiktaş, 24 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak.

Siyah beyazlı ekibin açıklanan maç kadrosunda, Sırp yıldızı Adem Ljajic yer almadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarının yanında, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdman Yurdu maçının kadrosunda da yer almayan Ljajic, bu müsabakayla birlikte üst üste 6. resmi maçını kaçırmış olacak.

9. kez siyah beyazlı formadan uzak kalacak

Sezon başından bu yana sakatlık durumundan ötürü bekleneni veremeyen Adem Ljajic, siyah beyazlıların çıktığı 14 resmi maçın 8'inde süre almadı.

İlk 11'de çıktığı İttifak Holding Konyaspor ve Rio Ave karşılaşmaları da dahil olmak üzere henüz gol veya asist üretemeyen Ljajic, MKE Ankaragücü karşısında da sahada olmayacak ve bu sezon 9. kez siyah beyazlı formadan uzak kalacak.