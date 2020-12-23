Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com logosu 2020-2021 sezonunda futbol takımının formasında kolda yer alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu sezon için 10 milyon lira net gelir elde edecek. Anlaşma gereği düzenlenecek piyango ile kulübün kasasına girecek miktar artabilecek.

Mustafa Cengiz, konuşmasının başında İspanya'da rahatsızlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey'e "geçmiş olsun" dileklerini dile getirdi.

Cengiz, Özbey'in ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, "Hocamızın Türkiye'ye intikali için çaba sarf eden, ambulans uçak yollayan devlet görevlilerine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türk futbolunun en önemli temsilcisi Galatasaray'a destek oldu"

Mustafa Cengiz, sponsorluğu üstlenen Nesine.com'a teşekkür etti.

"Pandeminin neden olduğu spor dünyasındaki ağır koşullarda omuz veren, elini taşın altına koyan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Nesine de en sıkıntılı olduğumuz anda kol sponsorluğuyla Türk futbolunun en önemli temsilcisi Galatasaray'a destek oldu. Halit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şirketlerin zorlandığı, sponsorluğun daraldığı dönemde, özellikle seyirci gelirlerinin sıfıra indiği bu günlerde yayıncı kuruluşla da sorun yaşıyoruz. Kendilerine hak verdiğimiz noktalar var ancak Türk sporunun yayıncı kuruluşun desteğine ve sponsorlara çok ihtiyacı var. Bahis konusunda devletimizin kaybının önlenmesi için bir an önce oranlarının düzenlenması lazım. Yurt içinde yıllık 60-65 milyar lira gibi hasıla var. Aynı miktarda da yurt dışında yasa dışı oynama var. Devletimiz bunun önlemini alması lazım. Yüzde 10-15 oranında olan yasal bahis oynamada oran yüzde 50'lere çıktı. Bazı önlemler daha alınarak bu oranın yüzde 100'e çıkmasını ve Nesine gibi ulusal ve yerli şirketlere kalmasını diliyoruz."

Dorukhan Acar, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

"Toplam 10 milyon liralık bir sabit gelirimiz var. Ayrıca yarın satışa çıkacak biletler yaklaşık 3 ay boyunca satışta kalacak. 17 Nisan 2021'de çekiliş olacak. Ne kadar çok bilet satabilirsek bu rakam yukarı çıkacak. Üç milyon bilet satarsak yaklaşık 15 milyon lira gelirimiz olacak. Masraflar çıktıktan sonraki kısım tamamen kulübe kalacak. Çok umutlu olduğumuz bir proje."