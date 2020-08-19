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Adana Demirspor'dan savunmaya takviye
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Anıl Karaer'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bursaspor forması giyen 32 yaşındaki Anıl Karaer, mavi-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Demirspor Anıl KaraerSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:46
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