İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, aşı kampanyasına destek veren mavi-lacivertli oyuncu ve yöneticilerle kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Halil Nacar, Türkiye genelinde yürütülen aşı çalışmalarına Adana Demirspor'un da destek verdiğini belirtti.

"Adana Demirspor, Adana için bir marka değer. Bu nedenle aşılama çalışmalarımıza destek vermeleri bizim için çok önemli. Adana, 2 doz aşılamada yüzde 70 oranını aşmış durumda. Takımımızın da desteğiyle bu oranı daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, bugün tesislerimizi ziyaret ederek futbolcularımızla birlikte “Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım.” mesajı verdiler.#AdanaDemirspor #Covid_19 pic.twitter.com/rtCnkn2mdA — Adana Demirspor (@AdsKulubu) October 19, 2021

Mavi-lacivertli oyuncular da "Tedbirler ve aşıyla Covid-19'u aşıyoruz" yazılı dövizlerle Sağlık Bakanlığınca yürütülen aşılama kampanyasına destek verdi.

İl Sağlık Müdürü Nacar, ziyaret sonunda Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Rassoul'e "Sağlığımız için kolları sıvıyoruz, Covid-19 aşınızı olunuz" yazılı tablo hediye etti.