Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Çaykur Rizespor forması giymiş 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" sözleri yer aldı.
Etiketler: Adana Demirspor Transfer Haberleri
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