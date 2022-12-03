Mavi-lacivertli kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki stoper Rakitskyi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

"Futbol A takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."