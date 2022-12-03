Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskyi ile yollarını ayırdı.
Mavi-lacivertli kulüp, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki stoper Rakitskyi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
"Futbol A takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitksyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. pic.twitter.com/sSlFzwzM34— Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 3, 2022
Etiketler: Adana Demirspor
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