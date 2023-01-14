Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor.

Ligde zirve yarışında bulunan Adana Demirspor, 30 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 7 maçın 5'ini kazanan Adana temsilcisi, sahasında son lig yenilgisini 7 Mayıs 2022'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek yaşadı.

Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.

Ligde iki maçlık puan hasretini geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek sonlandıran MKE Ankaragücü, Adana'dan da puanla dönmeyi hedefliyor.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de ilk yarının son haftasına 19 puanla 12. sırada girdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Medipol Başakşehir maçında müsabaka hakemine yönelik hakareti ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 96 bin lira para cezası verilen Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, şeref tribününde yer alamadı.

Sancak'ın şeref tribünündeki yerine, üzerinde fotoğrafı olan ve 'Ruhum Yeter' yazan bir pankart konuldu.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Akintola'nın sol kanattan ortasında Onyekuru'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü topa hakim oldu.

20. dakikada Sowe, sol kanatta Stambouli ile mücadelesinin ardından ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren hakem Burak Şeker, VAR incelemesi sonucu Sowe'nin pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Semih Güler'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada defansın kafayla müdahalesiyle yükselen topu tutmak isteyen kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale sahası içinde Bjarnason'un dokunduğu top dışarı gitti.

43. dakikada Malcuit'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın şutunda, kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı önledi.

44. dakikada orta sahayı hızla geçen Stambouli, çalımlarla ceza alanına girdi. Son anda kademeye giren Mujakic, topu uzaklaştırdı.

45+5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Sowe'un yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay.

Adana Demirspor: Semih Güler, Manev, Svensson, Onyekuru (Dk. 42 Yusuf Sarı), Bjarnason, Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba, Gökhan İnler, Stambouli.

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Marlon, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Diack, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Beridze, Sowe.