Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor ile Sampdoria özel maç oynayacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile İtalya Serie A takımı Sampdoria, Adana'da özel maç oynayacak.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.
15 ARALIK'TA TARAFTARIMIZLA BULUŞUYORUZ!— Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 1, 2022
15 Aralık Perşembe saat 17:30'da U.C. Sampdoria ile oynayacağımız sezon arası hazırlık karşılaşmasında buluşalım!
Misafir takımımızın dönüş seyahat planlaması sebebiyle maç saatimiz 17:30 olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/danuzSqhXs
Etiketler: Adana Demirspor
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