Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor ile Sampdoria, 15 Aralık Perşembe günü saat 17.30'da özel maçta karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, taraftarlara açık olacak.