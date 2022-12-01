Nef Stadı para basıyor. Bu sezon iç sahada 45 bin seyirci ortalaması yakalayan sarı kırmızılı kulüp önemli bir geliri kasasına koydu.

Galatasaray'ın Nef stadından elde ettiği kazancın büyük kısmını localar oluşturuyor. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim stattaki 192 locanın satışından yaklaşık 150 milyon lira gelir elde etti.

En ucuz koltuğun 65 bin lira olduğu localarda toplamda bin 980 koltuk bulunuyor. Bu yıl loca sahiplerine kendilerine ait kapasitenin yüzde 50'si kadar bilet alabilme imkanının verilmesinin de gelir artışında önemli oldu.

52 bin 280 kapasiteli Nef Stadı'nda sezon başında 41 bin kombine bilet satışı yapıldı. Ayrıca önemli bir gelir kalemi olan 4 bin VIP koltuğun 2 bin 500'ünün lig başlamadan satıldı.

Beşiktaş maçında kalan bin 500 VIP biletin tanesi 5 bin liradan satıldı ve sadece o karşılaşmada ekstradan 7 buçuk milyon lira gelir sağlandı.

Bu arada Nef Stadı, Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santralinden dolayı yılın inovasyon ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 1 yıl önce 10 bini aşkın güneş paneli ile üretime başlayan santral 2 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektrik üretiyor.