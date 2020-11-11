Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/w5UeTLhAZ8 — TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020

Trabzonspor Kulubü ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Avcı'nın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz da yer aldı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanlarla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.