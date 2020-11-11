Haber Giriş: Kaynak: AA
Abdullah Avcı Trabzon'da sahaya indi
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirdi. pic.twitter.com/w5UeTLhAZ8— TRT Spor (@trtspor) November 11, 2020
Trabzonspor Kulubü ile dün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Avcı'nın yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmanda, yardımcıları Orhan Ak ve Egemen Korkmaz da yer aldı.
Takım, yarın yapacağı antrenmanlarla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Etiketler: Trabzonspor Süper LigSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:50
Sıradaki Haber
Avrupa devleri Ozan Kabak'ın peşinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz