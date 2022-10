Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Umut Bozok ile basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, geçen hafta Monaco karşısında oyunun başında kırmızı kart görerek beklenmedik bir senaryo ile karşılaştıklarını belirtti.

"Oyunun 85 dakikalık bölümünü bu seviyede eksik oynamak bizi hem fiziksel ve zihinsel yordu. Yarın oyun 11'e 11 başlayacak. Özellikle 3 tane müsabaka oynadık Avrupa Ligi'nde, üçünde de kırmızı kart oldu. İki tane rakibe olmuştu, bir tane bizim lehimize olmuştu. Burada daha hassas ve daha dikkatli davranmamız gerekiyor."

Avcı, Monaco'nun kendi ligindeki çıkışının da devam ettiğini kaydetti.

"Deplasmanda kazandı. Bu liglerin standart ve kaliteli takımı. Formasyonlarını son müsabakalarda 4-4-2 düzeyinde devam ediyorlar. Biz diğer formasyonlara da görsellerle hazırlandık. Grupta iki tane 6, iki tane 3 puan var. Herkes çıkabilir. Dışında da kalabilir. Yarınki müsabakada taraftarımızın bize vereceği destekle beraber rakibi hem oyun hem de taraftar olarak baskı altına almak önemli. Çünkü taraftarımızla geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların rakibe baskısı bize pozitif destekleri olacağına son derece inancım fazla, beraber büyüyoruz çünkü. Grubun önemli maçlarından bir tanesini kendi taraftarımızın önünde kazanarak bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz."

"Bir sonraki maçı düşünmüyoruz"

Avcı, "Yarın Gbamin sahada olacak mı ve hafta sonu oynanacak Beşiktaş müsabakası için rotasyon yapmayı planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap verdi.

"Bir sonraki maçı düşünmüyoruz. Öncelikle sıradaki maç en değerli maç. 10. haftada biz Beşiktaş ile bir final maçı oynamıyoruz. Lig müsabakası oynuyoruz. Öncelikle yarınki maç gruptan çıkmak için önemli. Oyuncularımız şu an ölçümde ve buradan çıktıktan sonra antrenmana gideceğiz ve planlama yapacağız. Gbamin'in geçen haftaki performansı iyiydi. Sonuçları alalım ama oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim."

Avcı, Kasımpaşa maçının ardından özeleştiri yapacaklarına ilişkin açıklamaları hatırlatıldı.

"Eleştiri bizim işimiz. Hayat da futbol da her zaman olumlu gitmiyor. Bu gidişatla bu süreçte neler yapabiliriz? Bu bazen fiziksel, bazen taktiksel, bazen bire bir iletişimle, esas olan bunun zihin tarafı daha önemli. Futbol takımlarında alacağın sonuçlar bu durumu daha yukarı çeker. İletişimle doğruları bulmak, eksik neleri yapıyoruz bunları tespit ederek daha iyi hale nasıl gelebiliriz, onun için çalışıyoruz. Birçok şey anlatılabilir bu geçiş süreciyle ilgili. Bu bir savunma değil, bir öz eleştiri yapıp içinde neleri çıkartıyoruz. Bunları yapıyoruz. Olumlu gidiyor. İyi bir fırsat var yarın önümüzde. İştahımızı ve hızımızı, konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Kadro belli zaten, çok rotasyon yapamıyorum zaten büyük bir sürpriz olmaz. Gomez cezalı, Fransa takımı olduğu için yarınki maçı Umut'a bıraktık. Umut'la başlayacağız."

"Bu bir sitem değil, ricaydı"

Avcı, "Fransa'da maçtan sonra taraftarların yanına giderek açıklama yaptınız. Kasımpaşa maçı sonrasında taraftara yönelik açıklamalarda bulundunuz. Bu maça yönelik açıklamalarınız olur mu?" sorusunu yanıtladı.

"Trabzonspor taraftarı çıtayı çok büyük bir yere koydu. Geçen sene bizimle beraber her şeyi yaptılar ve bize çok büyük destek oldular. Bunu her seferinde ifade ediyorum. Kutlamalarıyla dünyaya örnek oldular. Trabzonspor, taraftar nezdinde çıtasını çok yükseğe koymuştur. Onlar bizim büyük bir parçamız ve gücümüz. Ben kendi öz eleştirimi yapabiliyorum ve doğruyu bulmaya çalışıyorum. Oyuncuya ben de baskı yapabilirim, yapıyorum da. Oyuncudan maksimum verim almam gerekir. Bizim taraftarımız bunu kanıtlamış taraftar, rakibe baskı yapacak, bize destek olacak. Bunu yaptı çünkü ardından tarihi şampiyonluk geldi. Bu bir sitem değildi bir ricaydı. Ben de Karadenizliyim, duygularını anlıyorum. Monaco'daki taraftarlara ben bir şey söylemedim. Onlar beni çağırdılar, destek verdiler. Onlara teşekkür etmek için çıktım sadece. Taraftar bizim için çok önemli. Onları biz çok seviyoruz. Onların da bizi nasıl sevdiğini biliyorum. Biz daha iyisi yapmaya çalışıyoruz. İnişler, çıkışlar olacaktır. Buna saygı duyacaklardır."

Avcı, şu anda Monaco maçını düşündüklerini belirtti.

"Öncelikle en değerli maç önünde oynayacağın maçtır. Onun için Beşiktaş maçının biz B'sini bile telaffuz etmedik şu ana kadar. Yarınki maça hazırlanıyoruz. Grupta her şey her an değişebiliyor. İlk iki Avrupa'da başka bir formasyonda devam ediyor. Üçüncü olursan başka bir formasyonda devam ediyorsun. Buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Yarın kazandıktan sonra resim biraz daha ortaya net çıkacak. İçerdeki iki tane maçımızı kazanırsak ben gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzde bu fırsat da var. Kalitemiz de var ama öncelikle yarını kazanalım, cebimize koyalım. Grup maçları ortaya çıksın. Daha net bir şekilde onun üzerinden konuşabiliriz."

[Fotoğraf: AA]

Umut Bozok'un açıklamaları

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok ise Monaco maçında 10 kişi iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

"Şu anda Monaco, Fransa liginin en iyi takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Bence öz güvenleri bayağı yüksek. Taraftarımız önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Tabii ki hedefimiz burada maçımızı kazanmak. Gruptan çıkmak için büyük bir avantaj almak istiyoruz."

Umut Bozok, geçen sezonu gol kralı olarak tamamlamasının çok fazla konuşulmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

"Gol kralı olmak benim için çok gurur verici ve mutluydum. Sezon sonunda ama medyanın fazla yer vermemesini önemsemiyorum, hiç problem değil. Benim için en önemli şey, sahadaki performansım. Kim ne derse desin benim için önemlisi sahada gol atmak. Ödül olmadı. Ödül olabilirdi benim için güzel bir hatıra olurdu. Bu sene Trabzonspor için ne kadar gol atabilirsem benim için en önemlisi o."

Umut Bozok, her futbolcunun hayalinin Avrupa'da kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

"Normalde Türk futbolcular Avrupa'ya gitmek ister ama ben ters yol yaptım. Türkiye'ye gelmeyi hiç düşünmüyordum aslında. Kasımpaşa'ya gelme şansım oldu. Kasımpaşa'da çok güzel karşıladılar ve çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi şampiyon takıma geldim. Trabzonspor gibi bir kulübe gelmenin Avrupa'da bir takıma gitme arasında bir fark yok. Büyük bir camia, oyuncular yetenekli ve kaliteli. Hocalarımız çok iyi ve yetenekli. Bence Avrupa'ya göre Trabzonspor gibi bir takım için büyük bir fark yok. Belki bir gün Avrupa'da dönebilirim. Türkiye'de de kalabilirim. Benim için hiç bir fark yok."