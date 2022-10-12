Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi yenilendi
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Başakşehir, tecrübeli futbolcu Ömer Ali Şahiner ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.
"Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Asbaşkanlarımızdan Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."
Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.
Ömer Ali Şahiner ile 2 yıl daha |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 12, 2022
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Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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