Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pablo Santos'un 30 bin euro alacağının ödemediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada yasal sürecin devam ettiği belirtildi.

"Eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."