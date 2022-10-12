Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatayspor transfer yasağı haberlerini yalanladı
Atakaş Hatayspor, Pablo Santos'un alacağından dolayı kulübe transfer yasağı cezası geldiği iddialarını yalanladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2020-21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pablo Santos'un 30 bin euro alacağının ödemediği için kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası geldiği iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada yasal sürecin devam ettiği belirtildi.
"Eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan transfer yasağı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."
Kamuoyuna#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/Wg63eWpwfu— Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 12, 2022
Etiketler: Hatayspor
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