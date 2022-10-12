Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçı öncesinde tedavisi tamamlanan ve fiziksel olarak aşama kaydeden futbolcular teknik heyeti sevindirdi.

Teknik Direktör Valerien Ismael, takımının antrenman temposundan da memnun kalıyor. Fransız çalıştırıcı, zorlu mücadelede 11'de değişikliğe gitmeyi düşünüyor.

2 haftadır takımla çalışan Rachid Ghezzal’ın, ağrıları da sona erdi. Cezayirli oyuncu, Trabzonspor maçında görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı atlatıp takıma dönen diğer isimler ise Kevin N’Koudou ve Salih Uçan.

N’Koudou’nun antrenmanlarda istekli olduğu, Valerien Ismael de 27 yaşındaki oyuncuya 11'de görev vermeyi planlıyor.

Salih Uçan ise tam olarak takımla çalışmalara yeni başladı.

Sezonun başından itibaren takımın en etkili isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor maçında 11'de mi yoksa yedek kulübesinde olacağına ilerleyen günlerde karar verilecek.