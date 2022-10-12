Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen ekim ayı divan kurulu toplantısında geride kalan 4 aylık dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek, Galatasaray Adası için üyelere söz verdiği hatırlattı.

"Galatasaray Adası için söz vermiştik. Galatasaray Adası’nın üyelere açılaması konusunu size vaat etmiştik. Çok yoğun bir çalışmada, 26 gün gibi sürede adayı sizlerin hizmetine sunduk. Tamamını yapamadık, sezon başladığı için. Bazı kısımları ikinci kademe olarak inşa etmeyi planladık. Galatasaray’a yakışan, Galatasaray’ın orada mutlu olacağı adayı hizmete vermek için çalışıyoruz. Adayla ilgili vurgulamak istediğim konu şu; adanın varlığının sebebi Galatasaray için çok önemli. Galatasaraylıların buluşması bambaşka bir iklim getiriyor. Oraya gelen Galatasaray üyeleri arasında ne bir kırgınlık, ne dargınlık gördüm. İşte tam benim ve arkadaşlarımın oluşturmak istediği iklim buydu. Bunu adada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Yeni projede 180 tane daire yapıyoruz"

Başkan Özbek,Mecidiyeköy’deki bina için proje değişikliğine gidildiğini ifade etti.

"Yeni projede 180 tane 1+1 ve 1+2 daire yapıyoruz. Rezidans işletmesi şeklinde olacak. 5 tane ticari dükkanımız var. Satış ofisi bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren satış ofisi faaliyete geçecek. İki şekilde planlıyoruz. Yabancılara satış söz konusu. Yeni yasal düzenleme çerçevesinde 400 bin Dolarlık gayrimenkul sahibi olan yabancılara vatandaşlık vermesine bağlı olarak binamızın konumu itibariyle bu manadaki talepler için cazibe merkezi şeklindedir. Bunu değerlendireceğiz. Sizlere söz verdiğimiz gibi ihalesini yaptık. Yabancılara satış açısından da orada iş birliği yaptığımız kuruluş olacak. Orası Galatasaray’ın malı. Biz oranın ekonomik değeri yükseltmek için proje geliştirmesi yaptık. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. 180 parça malımız var. Oradan bir parça mal alsınlar, burası yine bizim uhdemiz kalsın. Ben yetki talebini genel kurulda anlattım. Burada yaptığımız en önemli iş. Mecidiyeköy’deki bu gayrimenkulün geliştirilmesi faaliyetimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray mevcut gayrimenkullerini bu şekilde satsa borcunu kapatamıyor. Neye ihtiyaç var? Bunların geliştirmesine ihtiyaç var. Mecidiyeköy’de satış ile beraber yaklaşık masrafları çıktık sonra 1 milyar TL’nin üzerinde bir fon bizde kalacak. Bankalar Birliği konsorsiyumu ile yapılan anlaşmaya göre 1 milyar TL’nin yüzde 50’sinin onlara ödenmesi lazım. Yapılan görüşmede, bu payınızı bugün almayın, müsaade edin bu biriken fonun biz finansal enstrümanlara bağlı olarak geliştirilmesini yapalım, 6-8 ay müsaade edin. Biz bu parayı katlamanın, daha yüksek bir seviyeye getirmenin çaresine bakacağız. Şu andaki planlamamıza göre, kısa sürede 1 milyar TL’lik fonun 1 milyar 600 milyon TL mertebesine yükselmesi söz konusu. Bankaya dedik ki, 1 milyar 600 milyon TL’ye yükselttiğimiz zaman, bunun 800’ünü al. 800’ünü de serbest bırak. Bizim iki tane önemli projemiz var. Biri Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesisleri’nin yapılması. Diğeri sonuçlandırmaya yaklaştığımız Florya’daki 60 dönümlük arsanın inşasının başlaması. Kabul ettiler. İlk aşamada birinci etapta 2 milyon 200 milyon TL olan ana para borcumuz 1 milyar 400 milyon TL’ye inecektir. Bu da süreç içerisinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir. Onun için bu konuda imkanı olan daire alsın."

"Kemerburgaz’a modern bir tesis yapıyoruz"

Dursun Özbek, Kemerburgaz’daki arazinin 5 sene önce üst kullanım hakkının aldığını belirtti.

"Florya’daki geliştirilme projesine bağlı olarak, Florya’daki tesisleri Kemerburgaz’a taşımak istiyoruz. Metin Oktay Tesisleri olarak adını şimdiden koyduk. İki fazda yapmayı düşünüyoruz. Birinci fazda A takımının Florya’daki yerleşkesini Kemerburgaz’a taşıyoruz. Bunu yapmak için hazırlıklarımız ve projelerimiz hazır. İlgili kamu görevlileriyle, ilgili belediyelerle ile görüştük. Büyük ihtimalle sahaya şimdi makinalarımız, kamyonlarımız indi. Çalışmaya başladıklarını düşünüyorum. Bugün inmese de yarın mutlaka orada olacak. Burası iki fazda yapılmasının sebebi, finansal yapının el verdiği şekilde yapmayı planladığımız için. Modern bir tesis yapıyoruz. Bunun seneler evvel önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. Florya’nın oradaki arazisinin de geliştirilmesi söz konusu. Yeşil alan niteliğinde olan arsanın imara açılmış olması ve bunun Galatasaray’ın kullanımında olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada inşaata başlamak için gerekli olan ilk paranın, Mecidiyeköy’deki satışla gelecek finansal destekle yapılacaktır. Hepsine yeter mi, yetmez. Projeyi başlattık sonra satış imkanı doğmaktadır. Oradaki projemizi de geliştireceğiz."

"Birinci hedefimiz Galatasaray’ın mali bağımsızlığına kavuşması"

Başkan Özbek, hedeflerinin Galatasaray’ın mali bağımsızlığına kavuşması olduğunu vurguladı.

"Galatasaray’ın gayrimenkul şirketi olmadığı, Galatasaray’ın Spor Kulübü olduğu yorumları da var, saygı ile karşılaşıyoruz. Biz bunları yaparken, Galatasaray’ın spor faaliyetlerinden yeteri kadar para kazanmadığını düşünürsek, Galatasaray’ın girdiği borç sarmalı Galatasaray’ı günden güne yiyip, bitirirken, hiçbir yönetim seyirci kalamaz. Birinci hedefimiz Galatasaray’ın mali bağımsızlığına kavuşması. Galatasaray’ı günde 1.2 milyon TL faiz ödemekten çıkarmak istiyoruz. Bizim bu hedefe ulaşmamız için ne gerekiyorsa bize yardım edin. Sürdürülebilir bir sportif başarı için hazır vaziyete getireceğiz. Bizim amacımız bu."

Özbek, sportif faaliyetlerle ilgili de konuştu.

"Futbolda, basketbolda, voleybolcu diğer amatör sporlarda. Biz Galatasaray’ın misyonu olan spordaki faaliyetlerinin hiçbirisinden vazgeçmeden, Galatasaray’ın sürdürülebilir sportif faaliyetleri yakalaması için her şeyi yapıyoruz. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı hedefliyoruz. Bunun için de bu içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

"Gerek spor yasasının kısmen değişmesi gerekse ihtiyaç çerçevesinde tüzük değişikliğine gidiyoruz"

Dursun Özbek, tüzük değişikliği çalışmaları hakkında da konuştu.

"Gerek spor yasasının kısmen değişmesi gerekse ihtiyaç çerçevesinde tüzük değişikliğine gidiyoruz. Bütün üyelere çağrı yapıyorum, Herkes gelsin. Tüzük bizim anayasamız. Tüzüğümüz gereği bir mecburiyetimiz var. Kayıtlı üyenin yüzde 10’unun orada olması lazım. Bu konular Galatasaray’ın önemli konuları. Geniş hazerunla tartışmasının gereği var, onaylanmasının gereği var."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son olarak Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler yapacaklarını açıkladı.

"Önümüzdeki sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yıl kutlaması yapılacak. Bu konuda etkinliklerimizi tespit etmeye başladık. 22 Ekim’de Anıtkabir’e ziyaretle başlayacağız"