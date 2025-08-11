Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.08.2025 21:21

Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü, Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına müdahale sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Risk önümüzdeki günlerde de devam edecek"

Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Orman Yangını
Sıradaki Haber
Tarım ve Orman Bakanlığından yangınlardan etkilenen yaralı hayvanlara yönelik uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı
22:33
İstanbul Beykoz'da denize girmek yasaklandı
22:07
İstanbul'da ağaçlar park halindeki otomobillerin üstüne devrildi
21:48
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
21:45
Guterres, İsrail'in Gazze'de 6 gazeteciyi öldürmesini kınadı
21:10
Kırklareli'nde denize girmek 4 gün süreyle yasaklandı
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
ABD'yi sel vurdu
ABD'yi sel vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ