24 ilde sıcaklık 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,9 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Gaziantep'in Karkamış ilçesi 45,7 derece, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçeleri 45,6 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°)

Siirt, Kurtalan 45,9

Gaziantep, Karkamış 45,7

Mardin, Nusaybin 45,6

Şırnak, Cizre, Silopi 45,6

Aydın, Nazilli 45,2

İzmir, Tire 45,1

Şanlıurfa, Ceylanpınar 45,1

Hatay, Kırıkhan 44,9

Adana, İmamoğlu 44,8

Burdur, Bucak 44,3

Antalya, Manavgat 44,1

Kilis, Elbeyli 44,1

Osmaniye, Sumbas 44

Muğla, Yatağan 43,6

Denizli, Sarayköy 43,5

Batman, Hasankeyf 43,4

Diyarbakır, Bismil 43,1

Kahramanmaraş, Türkoğlu 42

Adıyaman, Besni 41,9

Mersin, Mut 41,9

Balıkesir, Edremit 41,5

Eskişehir, Sarıcakaya 41,3

Manisa, Saruhanlı, Salihli 41

Uşak, Eşme 40,9

