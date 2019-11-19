Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bein Sports'a siyah beyazlı takımın gündemini değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, ara transfer döneminde en az 2 futbolcunun takıma katılmasını istediğini açıkladı.

Acil olarak bir kenar bir de forvet oyuncusu ihtiyacı olduğunu belirten Avcı, yönetimin bu konuda çalıştığını söyledi.

"Ljajic özel bir oyuncu"

Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'e de sahip çıkan Abdullah Avcı, "Oğuzhan'ı Milli takıma ilk ben aldım. Beşiktaş'a geldiğim ilk gün gece yarısına kadar kendisiyle görüştüm. Daha faydalı olacağına inanıyorum. Ljajic de özel bir oyuncu, İstediklerimi vermeye başladı. İki oyuncuyu da kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"VAR'ı en çok destekleyenlerden biri de benim"

Taraftarın tutkusundan ve takımı itme arzusundan da memnun olan Avcı, "Tüm tepkileri karşılayabilirim ama taraftarımız saha içerisindeki futbolculara her zaman destek vermeli" dedi.

"Video yardımcı hakem" konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "VAR'ı en çok destekleyenlerden biri de benim. Her şeye şüpheci bakarsak olmaz. VAR'ın adaletine inanmamak elde değil ama bunun ucunda da insan var. Bunu unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

Konyaspor mesaisi

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet, futbolcuların antrenman ve maç temposundan oldukça memnun.

Milli takımdan moralli dönen Burak Yılmaz ile Kevin N'Koudou'nun antrenmanlardaki uyumu dikkat çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, iki futbolcu arasındaki bu uyumun İttifak Holding Konyaspor maçında sahaya yansımasını bekliyor.

Milli takımlarda bulunan Diaby, Boyd, Ljajic ve Elneny'in dönmesini bekleyen deneyimli teknik adam, cuma günü yapılacak son taktik çalışmasıyla 11'i netleştirecek.

Kaynak: TRT SPOR