Tarihinde Liverpool, Inter, Barcelona gibi takımları yenme başarısı gösteren bordo-mavililer, son dönemlerde ise Avrupa'da galibiyet alamıyor.

Danimarka'nın Kopenhag takımı karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde gruplara kalma başarısı gösterecek olan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'da da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da 1 karşılaşma olmak üzere 5 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Oynadığı maçlar

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Son 12 maçta kazanamıyor

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla elde etti.

Avrupa kupalarında 1097 günlük galibiyet özlemine son vermek isteyen Karadeniz ekibi, son 12 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Abdullah Avcı: Bu süreçten güçlü çıkacağız

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında alınan 5-2'lık şok yenilgi sonrası takımın teknik patronu Abdullah Avcı, her maç sonrası yaptığı geri bildirim toplantısında oyuncularıyla bir araya gelerek yaşanan süreci değerlendirdi.

Futbolun içerisinde bunların olabileceğini aktaran deneyimli teknik adam önemli olanın gerekli dersleri çıkartarak geriye değil önlerine bakmak olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftaların yoğun maç trafiğinde geçeceğini oyuncularına aktaran Avcı, karakterli ve iyi bir takımın parçası olduklarını ve bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında karşılaşacakları FC Kopenhag takımına ayrı bir parantez açan deneyimli teknik adam sezonun en kritik ve telafisi olmayan müsabakasına çıkacaklarını vurguladı.

"Bu takıma sonun kadar güveniyorum. Camia, taraftar size inanıyor. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Planlarımızda bir şaşma olmasın ve hedeflerimize odaklanalım. Bu maç gerçekten bizim için önemli ve taraftarımızın desteğiyle istediğimizi alarak sahadan ayrılalım."