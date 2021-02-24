Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li Holloway, 27 yıllık dünya rekorunu kırdı
[Fotoğraf: AA]
ABD'li atlet Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle bitirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
ABD'li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
23 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.
Holloway böylece, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.
ABD'li atlet, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Tuzlaspor'da Taner Taşkın dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz